Am liebsten würde man direkt den ganzen Tag im Bett liegen bleiben, aber es hilft nichts… Frische, kalte Luft pustet so manch hartnäckigen Kater aus den Knochen und versorgt den Körper mit nötigem Sauerstoff. Wer sich seines Kreislaufes schon wieder sicher ist, der kann an Stelle eines gemütlichen Spaziergangs auch eine Runde joggen. Das Schwitzen treibt letzte Erinnerungen an die Nacht aus dem Körper und die im Anschluss ausgedehnte Dusche oder ein Bad sorgt dafür, dass man sich wie neugeboren fühlt.