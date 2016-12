Fr 30.12.2016 | 15:25 | Interviews

- 'Diese hektische Debatte führt in die Irre'

Nach dem Kurswechsel des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) spaltet das Thema Videoüberwachung die neue Rot-Rot-Grüne Koalition. Müller hatte am Donnerstag in der RBB-"Abendschau" gesagt, er hoffe, dass es in dieser Frage Bewegung gibt. Die Landesvorsitzende der LINKEN, Katina Schubert, verwies im Inforadio auf den Koalitionsvertrag. Sie sagte, trotz etwa 15.000 Kameras im Stadtgebiet würden Straftaten nicht verhindert. Mit ihrer Forderung nach mehr Überwachung lenke die Bundesregierung außerdem "von ihrem eigenen Versagen" ab, was die Verhinderung des Terroranschlags von Berlin angeht.

Die Diskussion darüber, ob öffentliche Plätze künftig stärker mit Kameras überwacht werden sollen, war im Zuge der Ermittlungen nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz erneut aufgekommen. Am Donnerstag hatte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) seinen bisherigen Widerstand gegen die Idee aufgegeben. "Ich hoffe, dass es in dieser Frage Bewegung gibt", sagte er dem rbb.

Vorsichtige Zustimmung aus der Innenverwaltung

SPD-Innensenator Andreas Geisel verwies auf Erfahrungswerte: "Kriminalität verhindern können Kameras nicht, das zeigen alle Untersuchungen." Aber die juristische Verfolgung werde dadurch besser und schneller, sagte er. Am Wochenende hieß es aus der Innenverwaltung noch, man wolle sich in dieser Frage nicht unter Druck setzen lassen. Die Ermittlungsergebnisse rund um die Anschläge vom Breitscheidplatz müssten abgewartet werden. Eine Hintertür hielt man sich dennoch offen: Das Thema müsse angesichts der veränderten Lage neu bewertet werden, sagte ein Sprecher. Zugleich müsse man "aufpassen, dass das nicht die Stunde der Populisten wird." Er sprach sich vor allem für mehr Beamte auf den Straßen aus. Geisel bewertete Müllers Aussage aber nicht als politische Kehrtwende. "Wir haben bereits 15.000 Kameras in Berlin im Einsatz, 14.000 davon im Bereich der BVG."

Polizeipräsident "sehr aufgeschlossen"