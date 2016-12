Wer kämpft gegen wen in Syrien?

Was vor mehr als fünf Jahren in Syrien mit Demonstrationen in einer Provinzstadt begann, hat sich zu einem komplexen Bürgerkrieg mit internationaler Dimension ausgeweitet. Der Konflikt wird auch von außen immer weiter angefacht. Er ist schwer lösbar, weil es viele Akteure mit unterschiedlichen Interessen sowie ein kompliziertes Netz gegenseitiger Abhängigkeiten gibt.