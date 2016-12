Fr 30.12.2016 | 15:45 | Interviews

- Blick in die Verurteiltenstatistik

Anfang der Woche haben wir uns hier im Inforadio mit der Frage beschäftigt: Wie sieht es mit der Kriminalität von Ausländern, hier in Deutschland aus, präziser: von Menschen nichtdeutscher Herkunft? Da wird ja viel gemutmaßt – deswegen haben wir uns die Kriminalstatistik angeschaut und gesehen: Der Anteil der Tatverdächtigen nicht-deutscher Herkunft ist doppelt so hoch wie ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Die Resonanz auf unsere Recherche war groß – es gab viele positive Stimmen, aber auch viel Kritik. Das nehmen Irina Grabowski und Bastian Sorge aus unserer Redaktion zum Anlass, noch einmal genauer auf das Thema zu schauen.



Das Problem an der Polizeilichen Kriminalstatistik ist: Es stehen nur Tatverdächtige drin. Aber nicht jeder Verdacht führt zu einer Anklage und zu einer Verurteilung. Über Täter steht in der Kriminalistatistik nichts. Also lohnt sich ein Blick auf die Verurteiltenstatistik, die das Statistische Bundesamt jedes Jahr herausgibt. Auch hier muss man aufpassen: In der Verurteiltenstatistik findet sich nur ein Ausschnitt der Kriminalität wieder – denn manchmal dauern staatsanwaltschaftliche Verfahren länger als ein Jahr.



Bei der Recherche haben wir diejenigen Straftaten herausgerechnet, die nur Menschen nicht-deutscher Herkunft begehen können – also zum Beispiel Straftaten, die etwas mit dem Aufenthaltsgesetz zu tun haben.

Die neueste Verurteiltenstatistik stammt aus dem Jahr 2014. Sie zeigt: Der Anteil der Nicht-Deutschen unter den Verurteilten ist fast drei Mal so hoch wie ihr Anteil an der Bevölkerung – 25,3 Prozent der Verurteilten stehen einem Bevölkerungsanteil von 9,3 Prozent gegenüber.

Nicht-Deutsche, das sind in diesem Sinne Menschen, die keinen deutschen Pass haben. Das bedeutet, der "türkische" Berliner mit deutschem Pass taucht in dieser Statistik - wenn überhaupt - als Deutscher auf.

Es geht hier also nicht darum, ob Menschen nicht-deutscher Herkunft per se krimineller sind als Deutsche, sondern vielmehr um die Frage: Wie viele Straftaten in Deutschland werden von Menschen ohne deutschen Pass begangen?

Alarmierend - aber nur auf den ersten Blick

Schauen wir auf die unterschiedlichen Altersgruppen. 2014 gab es insgesamt 34.802 Jugendliche, die wegen einer Straftat verurteilt wurden. Davon hatten 6.785 keinen deutschen Pass – das sind 19,5 Prozent. Bei den Heranwachsenden – also 18 bis 20 Jahre – machten Nicht-Deutsche 22 Prozent der Verurteilten aus, bei den Erwachsenen sogar 26 Prozent.



Diese Zahlen klingen erstmal sehr alarmierend: Auf den ersten Blick könnte es so aussehen, als würden Nicht-Deutsche bei uns mindestens doppelt so häufig als Straftäter verurteilt wie Einheimische.



So einfach ist es aber nicht. Dazu einige Hinweise.



Probleme bei der Auswertung

Problem eins: In der Statistik tauchen unter Nicht-Deutsch alle Menschen auf, die keinen deutschen Pass haben. Das können hier lebende Ausländer sein, aber auch Touristen, reisende Verbrecherbanden oder Menschen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Vor allem die Verbrecherbanden verfälschen die Statistik zu Ungunsten der in Deutschland lebenden Menschen nicht-deutscher Herkunft.



Problem zwei: In der Statistik tauchen nur Fälle auf, von denen die Behörden wissen – was in vielen Fällen heißt: Es muss eine Anzeige vorliegen. Nicht-Deutsche werden aber häufiger angezeigt. Denn: Die Bereitschaft der einheimischen Bevölkerung, jemanden anzuzeigen, ist höher, wenn es um einen Fremden geht - das zeigt eine Studie der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Problem drei: Migrantenverbände sagen, dass Menschen, die fremd aussehen, von Polizisten häufiger kontrolliert werden und demzufolge auch häufiger in den Statistiken auftauchen. Dieses sogenannte Racial Profiling ist gesetzlich verboten - die Polizisten haben aber einen großen gesetzlichen Spielraum, wen sie kontrollieren dürfen. Racial Profiling nachzuweisen, ist schwierig. Problem vier: Menschen nicht-deutscher Herkunft haben ein doppelt so hohes Armutsrisiko wie Deutsche, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Unter Nicht-Deutschen haben auch andere Gruppen einen größeren Anteil, die strafanfälliger sind: Zum Beispiel gibt es unter Nicht-Deutschen überproportional viele Männer, junge Menschen und Ungelernte. Die statistischen Unterschiede zwischen Deutschen und Nicht-Deutschen kann man also auch auf die ungleiche Sozialstruktur zurückführen, die natürlich ganz unterschiedliche Ursachen haben kann.

Kann man die Statistik zweifelsfrei bereinigen?