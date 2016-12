- Hackerkongress geht zu Ende

Im allgemeinen Sprachgebrauch gelten Hacker meist als Kriminelle, die in fremde Computersysteme eindringen. Die Hackerszene bezieht sich hingegen auf die ursprüngliche Begriffsbedeutung: Da sind Hacker Experten für technische Geräte und Software, die schnell eine Lösung für eine bestimmte Aufgabe entwickeln können.



Der Chaos Computer Club (CCC) hat sich selbst eine Hackerethik gegeben. Dazu gehört die Überzeugung, dass Computer das Leben besser machen können, ebenso wie das Misstrauen gegenüber jeglichen Autoritäten. Hacker, die Schwachstellen von Computersystemen aufdecken, tragen dazu bei, diese zu beheben.



International entstand die Hackerkultur in den 1960er Jahren am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zu den bedeutendsten Hacker-Konferenzen in den USA gehört die 1993 gestartete Def Con in Las Vegas. In Deutschland trifft sich die Szene derzeit beim Chaos Communication Congress in Hamburg. (Quelle: dpa)