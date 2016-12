Fr 30.12.2016 | 06:25 | Interviews

- 'Kinderparty' in Köln

In Köln hat Polizeipräsident Jürgen Mathies eine Sicherheitsgarantie für die Feierlichkeiten zum anstehenden Jahreswechsel in der Innenstadt abgegeben. "Ich verspreche Ihnen, dass Sie sich dort am Dom außerordentlich sicher fühlen können", sagte er. Die Domstadt rüstet nach den Vorfällen der vergangenen Silvesternacht in diesem Jahr mit 1500 Polizisten im Einsatz massiv auf. Lale Akgün, frühere SPD-Bundestagsabgeordnete, nennt das im Gespräch mit Sabine Dahl eine "Kinderparty". Der richtige Schluss für sie wäre: Junge Männern, die aus Feudalgesellschaften kämen, müssten an den Prozess der Demokratie herangeführt werden.