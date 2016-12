- Fall Amri: Karlsruhe äußert sich

Bislang sind zum Hergang des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz noch viele Fragen offen. Am Donnerstagnachmittag - zehn Tage nach dem Attentat - will die Bundesanwaltschaft neue Erkenntnisse präsentieren. Unter anderem soll es darum gehen, ob gegen einen Verdächtigen Haftbefehl beantragt wird. Die Ermittler hatten den 40-Jährigen am Mittwoch in Berlin festgenommen. Er könnte an dem Anschlag beteiligt oder darüber informiert gewesen sein. Die Telefonnummer des Tunesiers wurde im Handy des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri gefunden.





Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche will sich die Bundesanwaltschaft am Donnerstagnachmittag zum Stand der Ermittlungen äußern. Das teilte die Behörde in Karlsruhe mit.

Entscheidung über Haftbefehl

Am Mittwoch hatten Ermittler einen möglichen Kontaktmann des mittlerweile getöteten mutmaßlichen Täters Anis Amri festgesetzt. Noch ist unklar, ob gegen den verdächtigen 40-jährigen Tunesier Haftbefehl beantragt wird. Darüber will die Bundesanwaltschaft im Laufe des Tages entscheiden. Der 24-jährige Amri war den Ermittlungen zufolge am 19. Dezember mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin gefahren. Zwölf Menschen starben, 55 wurden verletzt. Auf seiner Flucht wurde Amri in Italien von Polizisten erschossen.



Sicherheitsbehörden befassten sich intensiv mit Amri

Amri war offenbar im Fokus der Ermittlungsbehörden. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung" (Donnerstag), NDR und WDR wurde im Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrum in Berlin zwischen Februar und November 2016 mindestens sieben Mal über Amri gesprochen. Behördenunterlagen, die nur fünf Tage vor der Tat entstanden, würden seinen Werdegang in Deutschland beschreiben. Anschlag als unwahrscheinlich eingestuft Demnach suchte Amri im Internet Anleitungen für den Bau von Rohrbomben. Zudem suchte er im Februar offenbar Kontakt zur Terrormiliz Islamischer Staat und soll sich als Selbstmordattentäter angeboten haben. Mindestens zwei Mal wurde dem Bericht zufolge im GTAZ die Frage diskutiert, ob Amri einen konkreten Anschlag in Deutschland plane. Beide Male wurde dies demnach als unwahrscheinlich eingestuft.