Neun Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat die Polizei am Mittwoch einen Kontaktmann des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri festgenommen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 40-jährigen Tunesier aus Berlin. Nun gehe es darum, herauszufinden, wie eng die Verbindung zu Amri wirklich gewesen sei, sagte der ARD-Terrorismusexperten Michael Götschenberg im Inforadio. Ermittler hätten sich allerdings eher zurückhaltend geäußert. "Das ist alles sehr vage", so Götschenberg. "Am Ende zählt nur das, was strafbar ist."