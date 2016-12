Do 29.12.2016 | 09:25 | Interviews

- Alle Jahre wieder: Start des Böllerverkaufs

Am Donnerstag startet der offizielle Verkauf der Silvesterkracher. Böller und Raketen zum Jahreswechsel - viele lehnen dies ab, andere dagegen erfreuen sich am krachenden Spaß und am hell erleuchteten Nachhimmel. Woher kommt diese Tradition, wie hat sie sich gewandelt, wieviel Aggressivität steckt in dem Ritual? Was treibt die Menschen dazu, Knallkörper zu zünden? Das fragen wir den Soziologen Sacha Szabo.

Auch in diesem Jahr werden die Deutschen zum Jahreswechsel wieder Feuerwerk für schätzungsweise knapp 130 Millionen Euro in den Himmel schießen. Beim Einkauf, der offiziell am Donnerstag beginnt, sollten die Kunden vor allem auf amtliche Prüfsiegel achten, denn illegales Feuerwerk ist oft hochgefährlich.