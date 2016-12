Nein, wer bisher schon pflegebedürftig ist - das sind rund 2,7 Millionen Menschen - wechselt zum 1. Januar automatisch in einen der neuen Pflegegrade. Als Grundregel gilt: Versicherte mit körperlichen Einschränkungen werden in den nächsthöheren Pflegegrad übergeleitet - also etwa von Pflegestufe I in Pflegegrad 2. Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, also etwa mit Demenz oder geistiger Behinderung, rutschen in den übernächsten Pflegegrad, also zum Beispiel von Stufe I in Pflegegrad 3.