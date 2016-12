Di 27.12.2016 | 07:25 | Interviews

- Videoüberwachung als Ansporn für Terroristen

Der frühere Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar hat in der Debatte über mehr Videoüberwachung vor voreiligen Schlüssen gewarnt. Es könne sinnvoll sein, besonders gefährdete Orte mit Kameras zu beobachten. Das sei schon jetzt möglich, sagte Schaar im Gespräch mit Sabine Dahl. Allerdings könne Videoüberwachung auch Terroristen in die Hände spielen. Denn Selbstmordattentäter legten es darauf an, Bilder zu produzieren.