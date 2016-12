Di 27.12.2016 | 12:45 | Interviews

- Schlöndorff: Protest muss sichtbar sein

Hunderttausende protestierten gegen das Freihandelsabkommen TTIP - doch die Empörung über den Syrien-Krieg hält sich in Grenzen. Der Regisseur Volker Schlöndorff hat in Berlin eine Anti-Kriegsdemonstration mitorganisiert - er kann die Zurückhaltung nur schwer verstehen. Vielleicht suchten die Menschen heute, im Internet-Zeitalter, eine andere Art der Öffentlichkeit, so Schlöndorff im Inforadio. Doch für ihn sei es ein Bedürfnis, auf die Straße zu gehen - Protest müsse sichtbar sein.