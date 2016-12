Sa 24.12.2016 | 07:04 | Interviews

- 'Den Terroropfern gehören unsere Gebete'

Weihnachten ist das Fest der Besinnung, der Hoffnung, der Zuversicht. In diesem Jahr aber auch ein Fest der Trauer, denken wir nur an den jüngsten Terroranschlag in Berlin. “Das ist schon eine seltsame Mischung“, räumt der Theologe und Buchautor Johann Hinrich Claussen ein. “Die Weihnachtsgottesdienste bieten aber Raum für gemeinsame Trauer. Den Opfern des Anschlags gehören unsere Gedanken und Gebete“, betont er. Daraus könne auch Trost und neue Hoffnung entstehen.