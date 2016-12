Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz hat CSU-Chef Horst Seehofer gefordert, die gesamte Zuwanderungspolitik neu auszurichten. Für diese Aussage erntete er viel Kritik - auch von der Linken. Man müsse vielmehr über die innere Sicherheit und über Fehler in der Fahndung sprechen, sagte der Innenexperte der Linken, Frank Tempel, im Inforadio. Die Debatte über die Flüchtlingspolitik sei ein "Nebenplatz", so Tempel. Er schlug außerdem vor, Gefährder künftig in Gewahrsam zu nehmen.