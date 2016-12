Fr 23.12.2016 | 07:25 | Interviews

- Flüchtlinge ziehen aus Turnhallen aus

Der neue rot-rot-grüne Senat will die 38 Berliner Turnhallen, in denen noch immer Flüchtlinge leben, so schnell wie möglich freiziehen. Die Menschen sollen in Containerdörfern untergebracht werden. Mitte Dezember lebten noch etwa 2.800 Flüchtlinge in Berlin in Sporthallen. Elke Breitenbach (Linke), Berlins neue Senatorin für Soziales, Arbeit und Integration, nannte die gegenwärtige Lage in den Hallen "dramatisch" - deshalb nun die Eile. Wir fragen sie, wann die letzten Turnhallen frei sein werden.