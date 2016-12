- Hatte Amri in Italien ein Netzwerk?

Bei den Ermittlungen nach dem Weihnachtsmarktanschlag von Berlin führt einem Medienbericht zufolge eine Spur des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri zu einer Moschee in Berlin-Moabit, die bei den Sicherheitsbehörden als Salafistentreffpunkt gilt. Der am Freitag in Mailand von Polizisten erschossene Amri soll laut dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) wenige Stunden nach dem Lastwagenanschlag vom Breitscheidplatz vor dem Gebäude des Moscheevereins "Fussilet 33" gefilmt worden sein.



Vorsitzender von "Fussilet 33" war laut aktuellem Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes der selbsternannte "Anführer" oder "Emir" Ismet D., der in Moabit durch seinen Islamunterricht Muslime - meist Türken und Kaukasier - für den Dschihad in Syrien radikalisiert haben soll. Bereits im Januar 2015 ging die Polizei mit Durchsuchungen gegen den Moscheeverein und seine Funktionsträger vor.

D. und einem Mitangeklagten wird seit Januar 2016 vor dem Berliner Kammergericht der Prozess gemacht. Die Anklage wirft den beiden Männern vor, von Mitte 2013 bis Ende 2014 die syrische Dschihadistengruppe Dschunud al-Scham finanziell, technisch und organisatorisch unterstützt zu haben.



Dem RBB zufolge befürworten Berliner Ermittler seit geraumer Zeit eine Schließung der Moschee in Moabit und ein Verbot des Vereins. Moscheevorstände sollen demnach von der "Moschee der Isis-Leute in Berlin" gesprochen haben. Der Sender berief sich dabei auf die Protokolle von überwachten Telefonaten.