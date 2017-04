So 02.04.2017 | 11:04 | Das Forum

- Reformation feiern – wieso?

Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte der Mönch Martin Luther seine 95 Thesen. 500 Jahre danach erinnern Kirche, Staat und Gesellschaft an das Ereignis. Aber soll der Staat sich überhaupt an diesem Jubiläum beteiligen oder ist das allein eine religiöse Angelegenheit? Darüber diskutiert Friederike Sittler, die Leiterin der Abteilung Gesellschaft Religion Osteuropa im rbb, mit ihren Gästen.

Über 400 Millionen Menschen weltweit verbinden ihre geistig-religiöse Existenz mit dem reformatorischen Geschehen, das vor 500 Jahren von Wittenberg ausging. In Deutschland, dem Ursprungsland der Reformation, wird anlässlich des Jubiläums viel Geld in die Hand genommen, was nicht ohne Kritik bleibt. Einmalig wird der 31. Oktober 2017 sogar ein bundesweiter Feiertag sein.

Doch ist die Reformation überhaupt ein Grund zu feiern? Woran wird heute eigentlich erinnert und gedacht? Was feiert der Staat 2017? Und was feiert die Kirche? Wie entwickelt sich das Verhältnis von Kirche und Gesellschaft, wenn auf der einen Seite die Mitgliederzahlen sinken, andererseits die Kirchen in vielen zivilgesellschaftlichen Feldern immer mehr als Partner an Bedeutung gewinnen?