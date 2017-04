Die Türkei steht an einem Wendepunkt: Am 16. April findet das Referendum über einen radikalen Umbau der türkischen Verfassung statt. Seit Monaten erleben wir, wie Demokratie, Pressefreiheit und Menschenrechte Schritt für Schritt ausgehöhlt werden. Ein erheblicher Teil der türkischen Opposition sitzt im Gefängnis. Seit dem Putschversuch wurde die Medienlandschaft rigiden Säuberungen unterzogen. Journalisten, die kritisch berichten, werden verhaftet – wie zuletzt der Welt-Korrespondent Deniz Yücel. Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Kulturschaffende werden tagtäglich eingeschüchtert und ihre Arbeit bedroht. Dietmar Ringel diskutiert mit seinen Gästen.

Das Referendum markiert nach Einschätzung von Experten einen vorläufigen Höhepunkt auf dem Weg der Türkei in ein autoritäres System. Allerdings zeichnet sich noch keine sichere Mehrheit für Erdogans Vorhaben ab. Deshalb ist der regierenden AKP in der Türkei die Werbetour für die Verfassungsreform gerade in Deutschland so wichtig. Können die in Deutschland lebenden türkischen Staatsbürger*innen das Zünglein an der Waage sein? Worum geht es bei der Abstimmung genau? Welche Auswirkungen hätte eine mögliche Verfassungsänderung und welche Rolle spielen dabei Deutschland und die Europäische Union?