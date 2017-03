So 19.03.2017 | 11:04 | Das Forum

- Kleines Land - große Wirkung, die Wahl in den Niederlanden und die Folgen für Europa

Bis heute gelten die Niederlande in vielen Bereichen der Gesellschaft als sehr liberal, so waren sie weltweit Vorreiter bei der rechtlichen Gleichstellung von Homosexuellen. Umso erstaunlicher ist für viele der Vormarsch der Rechtspopulisten. Zwar sind sie bei der Wahl am 15. März nicht, wie von manchen erwartet, stärkste Kraft geworden. Aber sie haben Stimmen dazu gewonnen und dafür gesorgt, dass auch andere Parteien deutlich nach rechts gerückt sind. Im Inforadio-Forum sollen die Ergebnisse der Wahl analysiert und daraus Schlussfolgerungen für die Zukunft der Niederlande und der Europäischen Union gezogen werden. Dietmar Ringel diskutiert mit seinen Gästen.

Die Niederlande gehören zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen Gemeinschaften, aus denen sich später die Europäische Union entwickelt hat. Weltoffenheit und Toleranz waren stets ein Markenzeichen des kleinen Landes, das als Seefahrer- und Kulturnation Weltgeschichte geschrieben hat. Die rechtspopulistische Partei für die Freiheit (PVV) und ihr Vorsitzender Geert Wilders fordern nun die Rückbesinnung auf nationale Werte, schüren Vorbehalte gegen Moslems und stellen die Zukunft der Europäischen Union in Frage. Dabei stehen sie in einer Reihe mit Parteien wie dem französischen Front National und der AfD in Deutschland. Wie groß ist ihr Einfluss auf die niederländische Gesellschaft? Was haben die anderen politischen Kräfte dem entgegen zu setzen?



Darum soll es im Inforadio-Forum ebenso gehen wie um die Stimmung in den Niederlanden, die wirtschaftliche Lage, die Haltung zur Europäischen Union, zur NATO und speziell zu Deutschland.

Podiumsgäste: Richard Kühnel

Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland Otto Fricke

Mitglied des FDP Bundesvorstands , Niederlande-Kenner Dieuwke van Ooij

Reporterin der Nachrichtensendung „Nieuwsuur“ des niederländischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens Wouter Timmermans

Anwalt und Vorsitzender des Deutsch-Niederländischen Businessclubs Berlin