- Finsterere Zeiten – wie Politik den Tourismus lenkt

"America first" - "Amerika zuerst". Die Richtlinie des neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten wurde zwar im Internet von vielen Ländern lustig auf die Schippe genommen. Doch die Lage ist im Grunde ernst: Viele Länder leiden unter der nationalen Abschottungspolitik ihrer Regierung. Auch für die USA wird verschiedentlich schon zum Tourismusboykott aufgerufen. Besonders betroffen ist die Türkei unter Präsident Erdogan, wo der Tourismus um bis zu 60% eingebrochen ist. Denn wer will schon in ein Land reisen, in dem er sich nicht willkommen fühlt? In unserem Forum mit Ute Holzhey wollten wir es genau wissen.

Wie beeinflusst Politik das Reiseverhalten? Die bisherige Antwort war eindeutig. Terror dämpft die Reiselust nicht, sorgt aber für Verschiebungen. Einer dieser großen Verlierer sind die Türkei, die Maghreb-Staaten und Ägypten. Wie gefährlich ist es derzeit in diese Länder zu reisen? Und wie steht es mit Reisen in die USA, wenn an den Grenzen lange Wartezeiten und unangenehmste Kontrollen drohen? Wie groß ist das Interesse an Reisen auf die Philippinen? Sind Ungarn und Polen noch immer beliebte Reiseländer?