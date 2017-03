So 05.03.2017 | 11:04 | Das Forum

- Schutzlos – Obdachlose in Berlin

Es ist eine traurige Bilanz: Berlin ist in Deutschland auch die Hauptstadt für Wohnungs- und Obdachlose. Die Zahl der Hilfslosen in der Stadt wächst von Jahr zu Jahr. Wer hat nicht schon vollkommen verfrorene Menschen total hilflos in der Stadt beobachten können! Ute Holzhey diskutiert mit ihren Gästen.

Tausende Menschen leben auf der Straße, ohne Wohnung, ohne Perspektive und die Zahl steigt. Die Hilfsangebote in der Stadt sind beachtlich. Aber der Mangel an Schlafplätzen und Wohnungen in der Stadt ist einfach zu groß. Zudem werden die Flüchtlinge - wenn auch ungewollt - zur Konkurrenz von Wohnungslosen, wie Barbara John, Chefin des Paritätischen Landesverbandes, sagt. Und sie meint: Nur wer die Probleme offen anspricht, kann sie auch lösen.

Podium v.l.n.r. Barbara John, Guido Brück, Jenny De la Torre, Ute Holzhey, Alexander Fischer und Stephan von Dassel

Die Podiumsgäste: Alexander Fischer

Staatssekretär für Arbeit und Soziales der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales Stephan von Dassel

Bezirksbürgermeister von Berlin Mitte Barbara John

Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin Jenny De la Torre

Gründerin der Jenny De la Torre Stiftung für Wohnungslose in Berlin Guido Brück

Ehemaliger Obdachloser