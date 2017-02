Es ist nach wie vor heikel, und Fallstricke lauern überall. Wenn wir die Exzesse und die strukturelle Unterdrückung zwischen sachlicher Analyse und emotionaler Betroffenheit angemessen beschreiben wollen, müssen wir die verschiedenen Ursachen in den Blick nehmen, aber auch die unterschiedlichen Erinnerungstraditionen. Wo stehen wir gerade im Hinblick auf das bevorstehende Jubiläum der russischen Revolutionen?

2017 ist nicht nur Lutherjahr! Auch die beiden Revolutionen in Russland jähren sich zum hundertsten Mal. Wenige Ereignisse hatten eine so tief eingreifende Nachwirkung in die Zeitläufte des 20. Jahrhunderts hinein wie die Februar- und die Oktoberereignisse und ihre Folge, die Errichtung der kommunistischen Herrschaft der Bolschewiki. Aus diesem Anlass veranstalteten die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und die Friedrich-Ebert-Stiftung vom 23. bis 25. Februar eine internationale Konferenz "Blinde Flecken in der Geschichtsbetrachtung? Kommunismus im 20. Jahrhundert".