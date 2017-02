- Neue Bürger suchen Arbeit: Wie gelingt Arbeitsintegration?

Es könnte eigentlich eine Win-Win-Situation sein: Viele Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, wollen gerne arbeiten und die Wirtschaft sucht dringend Mitarbeiter. Doch in der Praxis erweist sich das oft als schwierig. Wie kann Arbeitsmarktintegration gelingen und welche Hürden gilt es zu überwinden? Darüber diskutiert Ute Holzhey mit ihren Gästen.

Um dieses Vorhaben zu unterstützen, veranstaltete das Hotel Estrel in Berlin in diesem Jahr zum 2. Mal die "Jobbörse für Geflüchtete und Migranten". Die Veranstaltung war mit 4.200 angemeldeten Teilnehmern ausgebucht. 189 Aussteller waren vor Ort mit mehr als 3.000 offenen Ausbildungsplätzen, Praktika und Jobs im Angebot. Am Rande der Börse diskutierte Ute Holzhey mit ihren Gästen über die Chancen und Probleme der Geflüchteten und Migranten auf dem Arbeitsmarkt.