Jahrelang wurde über den Untergang des Kinos als Abspielstätte von Filmen räsoniert. Multiplexe mit Schuhschachtelgroßen Kinos entwerteten ein besonderes Besuchererlebnis. Die Ästhetik mancher Filme schien bereits für kleine Bildschirme gemacht. Video, DVD und Streamingdienste bedienten individuelle Sehinteressen. Und wandgroße Fernseher lassen zu Hause die Illusion der großen Leinwand entstehen. Aus Anlass der Berlinale diskutieren wir über die Möglichkeiten und die Schwierigkeiten eines Kinos vor Ort.

Im Rekordjahr 2015 waren es in Deutschland 129 Millionen Besucher, die für über 1,1 Milliarden Euro Karten an den Kinokassen gekauft haben. Liegt das nur an wenigen erfolgreichen Blockbustern? Oder sind es spezielle Themen, die Menschen den Medienkonsum außer Haus suchen lässt, nicht nur zu Festivalzeiten? Und welche Rolle spielt dabei das Kino jenseits der Zentren im Kiez? Stetig wächst der Anteil der über 40jährigen Besucher: was bedeutet das für die Angebote in den Kinos jenseits der reinen Vorführung? Wie stellen sich Filmemacher auf sich ändernde Kinonutzungen ein, suchen sie den persönlichen Kontakt mit dem Publikum? Darüber diskutierte Harald Asel am 29. Januar bei einer Veranstaltung der Yorck-Kino GmbH mit seinen Gästen.