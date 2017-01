Der erste Schock über die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten scheint sich gelegt zu haben. Viele sagen: Erst mal abwarten, welche Politik er tatsächlich macht. Eine Frage scheint aber sehr legitim zu sein: Ist der Anfang der Trump-Ära das Ende der Welt, so wie wir sie kennen?

In der Wirtschaft ist aus Skepsis schon fast Euphorie geworden, wie der Blick an die Börsen zeigt. Tatsächlich hat Trump im Wahlkampf viele widersprüchliche Aussagen gemacht, auch was die Außen- und Sicherheitspolitik angeht. Dazu zählt die Aufforderung an die NATO-Verbündeten, sich stärker ins Bündnis einzubringen und weniger auf die USA zu verlassen.