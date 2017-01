Alte Gräben in neuen Zeiten - der Westen und Russland

Nie war das Verhältnis des Westens zu Russland seit dem Ende des Kalten Krieges so angespannt wie heute. Nach der russischen Krim-Annexion und dem Ausbruch des Konflikts in der Ukraine verhängte der Westen Strafmaßnahmen gegen Russland. Moskau reagierte auf die gleiche Weise. Während Ende Januar die geltenden Sanktionen auslaufen, wird im Westen die Forderung laut, neue Strafmaßnahmen zu verhängen – auch als Reaktion auf das russische Eingreifen im Syrien-Konflikt. Wie gefährlich kann es werden, wenn sich die Gräben zwischen Russland und dem Westen weiter vertiefen?

Wichtige Gesprächsfäden zwischen beiden Seiten sind abgerissen. Russland wurde aus der G8-Runde verbannt, der NATO-Russland-Rat arbeitet nur noch stark eingeschränkt. Gleichzeitig sieht sich die NATO zunehmend von Russland bedroht, probt entsprechende Szenarien in Militärmanövern in ihren östlichen Mitgliedsländern. Das wiederum sieht Russland als Verletzung der geltenden Vereinbarungen zwischen Moskau und der NATO an.