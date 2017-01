Wer mit offenen Augen durch die "Städte mit historischen Stadtkernen" streift, der findet sie an vielen Stellen: Gebäude, Straßennamen und andere Relikte erzählen von der Bedeutung des Handwerks für den Alltag der Menschen, von wirtschaftlichem Wohlstand, von sozialen Entwicklungen, aber auch von Umweltproblemen durch die Jahrhunderte. Doch darf dabei nicht übersehen werden, dass es immer einzelne Menschen waren und sind, die die handwerklichen Traditionen über Generationen weitergeben und nach neuen Lösungen suchen. Darüber diskutiert Harald Asel mit seinen Gästen.

In einer lockeren Gesprächsrunde wollen wir einige eindrückliche Persönlichkeiten kennen lernen und mit ihnen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse sprechen. Was erzählen sie von unternehmerischem Wagemut, aber auch von Leidenschaft und Hartnäckigkeit im Beruf, von schwierigen Rahmenbedingungen und unkonventionellen Lösungen früher und heute? Was bedeutet es überhaupt, angesichts des rasanten Umbruchs technologischer Entwicklungen in der Gegenwart als Handwerker zu bestehen? Wie macht man jüngeren Menschen Lust auf vermeintlich verstaubte Fertigkeiten?