So 08.01.2017 | 11:04 | Das Forum

- Macht. Geld. Glücklich?

Jeder Mensch, jedes Wesen will glücklich sein. Jeder möchte frei sein von Leid. Doch in der Welt des zunehmenden Terrors ist das schwer zu erreichen. Die Dänen schaffen das. Nach dem jüngsten World Happpiness Report der UN sind sie wieder einmal das glücklichste Volk der Welt. Glückliche Dänen und was ist mit uns? Ute Holzhey diskutiert mit ihren Gästen.

Auch die Deutschen holen auf. Wir schafften in diesem Jahr immerhin einen deutlichen Sprung nach vorn auf Platz 16. Das ist gut, klärt aber nicht die Frage, warum die Dänen dennoch konstant in der obersten Glücksliga mitspielen? Liegt das an dem weit-gespannten sozialen Netz, an der breiten Mittelschicht in Dänemark? Schafft soziale Sicherheit Zufriedenheit? Was macht uns glücklich?

v.l.n.r. Dieter Lehmkuhl, UlrikeScheuermann, Ute Holzhey, Lydia Kirchner und der Dänische Botschafter Friis Arne Petersen