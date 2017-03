In Deutschland beginnt die Abstimmung über eine Verfassungsänderung in der Türkei. Seit dem Streit über Wahlkampfauftritte türkischer Politiker ist das Verhältnis zwischen beiden Ländern angespannt - jedenfalls auf der politischen Ebene. Wie aber sieht es im Alltag der Menschen aus? Was bedeutet das Zerwürfnis für das Zusammenleben in Deutschland? Inforadio spricht darüber mit in Berlin lebenden Türken, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Religiöse, Oppositionelle, AKP-Anhänger, Journalisten, Geschäftsleute, Kulturschaffende, junge Akademiker und - Gülenisten.