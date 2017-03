Di 28.03.2017 | 09:10

- 'Die AKP hat alles richtig gemacht'

Bis zum 9. April können Deutsch-Türken mit türkischer Staatsangehörigkeit in den Konsulaten darüber abstimmen. Soll der türkische Präsident noch mehr Macht bekommen? Die Türkei in ein Präsidialsystem überführt werden? Was bedeutet das alles für die Menschen in Deutschland, wie sehr belasten die deutsch-türkischen Verstimmungen deren Leben und deren Alltag? Adrian Bartocha und Torsten Mandalka haben zum Beispiel mit dem deutsch-türkischen Besitzer einer Autowerkstatt gesprochen, der seit 40 Jahren in Berlin lebt - er will mit "Ja" stimmen und erklärt, warum.