Mi 22.03.2017 | 12:25

- Polen und Europa - ein schwieriges Verhältnis

Am Sonntag werden die Staats- und Regierungschefs der EU in Rom feiern: Denn dann ist es genau 60 Jahre her, dass die Römischen Verträge unterzeichnet worden sind - und das war sozusagen die Keimzelle der Union. Heute ist die Stimmung in manchen EU-Staaten eher europakritisch - etwa in Polen. Dort will die nationalkonservative Regierung vor allem der deutschen Dominanz ein Ende setzen. An einen EU-Austritt denkt in Polen allerdings niemand, meint unser Korrespondent Henryk Jarczyk.