Eisbärbaby-Geschlecht steht fest - Es ist ein Junge!

Das Geheimnis um das Geschlecht des kleinen Eisbärenbabys im Tierpark Berlin ist gelüftet: Es ist ein Junge. Zum ersten Mal statteten Pfleger und Tierpark-Direktor dem kleinen Eisbären einen Besuch ab. Der ist nun aber froh, vorerst wieder seine Ruhe zu haben.

Das Eisbärenbaby aus dem Berliner Tierpark ist männlichen Geschlechts. "Es ist ein kleiner Bub!", sagte Tierpark-Direktor Andreas Knieriem dem rbb. Wie der Tierpark Berlin am Freitag mitteilte, habe das die Geschlechtsuntersuchung einen Tag zuvor ergeben.



Bei der Untersuchung sei das Eisbärenbaby zudem mit einem Transponder versehen worden. "Das heißt, dass er dann auch ein Identifikationsmerkmal hat, das unveränderlich ist", sagte Knieriem der rbb-Welle radioBerlin 88,8. Das sei bei allen Tieren so, die dem Washingtoner Artenschutzabkommen unterliegen. Auch eine Wurmkur habe der Kleine verabreicht bekommen. "Die schmeckte ihm nicht, weshalb er auch etwas gekreischt hat", berichtete Knieriem.



Knieriem: "Er hat einen ordentlichen Kiefer"

Ansonsten sei der Besuch in etwa so wie die ersten Untersuchungen von Kleinkindern abgelaufen. "Man kennt das ja von den ersten Besuchen beim Kinderarzt, bei denen man sich am Ende mit Bonbons erkenntlich zeigen muss, weil es sonst kein guter Besuch war", sagte Tierpark-Direktor Knieriem. "Ich glaube nicht, dass der Kleine mich nun in bester Erinnerung hat, aber wir haben danach noch ein bisschen gespielt, haben uns etwas aneinander gewöhnt und ich konnte ihn dann auch streicheln."



Dass dem Kleinen die Untersuchung nicht sehr gefallen hat, ließ er Knieriem offenbar aber auch direkt spüren. "Er hat mich auch schon gebissen. Da merkt man, er hat kleine Zähnchen und einen ordentlichen Kiefer, und das wird sich nun auch rapide weiterentwickeln", so der Tierpark-Direktor.



Der kleine Eisbär sei nun wieder bei seiner Mutter Tonja. "Wir sind sehr froh, dass sie beim ersten Mal schon alles richtig gemacht hat, sie ist instinktiv eine gute Mutter. Das ist auch vielversprechend für die Zukunft", sagte Knieriem über die Erstgebärende.

Die Namenssuche beginnt

Die Patenschaft für den kleinen Eisbären haben radioBerlin 88,8 sowie die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier übernommen. Die rbb-Welle übernimmt somit auch die Namenssuche. Knieriem stellte zugleich jedoch auch ein paar Anforderungen an den künftigen Namen des Kleinen: "Es wäre gut, einen nicht allzu langen Namen zu haben, der zum Herkunftsgebiet des Eisbären passt. Ein kurzer knackiger deutscher Name, der sowohl zu einem kleinen Bub als auch zu einem ausgewachsenen Eisbären passt." Wenn das alles erfüllt sei, sage er 'Herzlichen Dank für jeden Namenswunsch'.



In Bezug auf die üblichen Aufgaben eines Paten entwarnte Knieriem jedoch: "Wenn die Eltern versterben: Hier bitte keine Sorge. Wir werden Ihnen den Eisbären nicht vor die Tür stellen, sondern wir kümmern uns selbstverständlich um Ihr Patenkind."



Nach wie vor bekämen Tierparkbesucher das Eisbärenbaby allerdings erst Anfang März zu Gesicht, so Knieriem. "Und zwar dann, wenn das Eisbärenbaby der Mutter sicher folgen kann." Zudem würden im Februar noch ein paar Dinge umgebaut.

Mehr Eisbär, weniger Drama

"Die Knopfaugen, das kleine schwarze Näschen, die Mini-Tatzen", am liebsten würde Andreas Knieriem – wie viele andere wohl auch – den kleinen Eisbären einmal mit nach Hause nehmen. Auch seine Frau habe schon darum gebeten, erzählt Knieriem. "Aber ich habe ihr gesagt, dass das nicht passieren wird", so der Tierparkdirektor.



Mit Blick auf Berlins letzten Eisbärenjungen Knut und dessen tragisches Ende hatte Knieriem außerdem eine Bitte. "Ich möchte, dass dieses Eisbärenbaby ein langes Leben bekommt. Und ich wünsche mir auch für unsere Pfleger, dass sie lange leben. Also etwas weniger Story und etwas mehr Eisbär, bitte." Knut war 2011 gestorben, drei Jahre zuvor war sein Pfleger Thomas Dörflein überraschend einem Herzinfarkt erlegen.