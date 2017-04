Sa 08.04.2017 | 06:44 | Aufgegabelt

- Speisen auf japanisch inspirierte Art

Reiner Veit lädt in dieser Ausgabe "Aufgegabelt" ein, asiatisch geprägte Varianten von Essen und Trinken kennenzulernen: in japanischem Izakaya-Stil und zu einem Besuch des Berliner Omakase-Restaurant Shiori in Berlin Mitte.

Das Restaurant "Shiori" in der Berliner Max-Beer-Straße 13 ist klein und minimalistisch. Die abendlichen zehn Gäste sitzen an einem langen Tresen, und wer in der Nähe es Kochplatzes sitzt, kann dem Koch beim Zubereiten der kulinarischen Kunstwerke zusehen.

Ein Blick auf die Speisen im Omakase-Restaurant "Shiori"



Infos im WWW Shiori Berlin Mehr über das Restaurant mit dem besonderen Konzept in der Max-Beer-Straße 13 in 1019 Berlin



Omakase-Konzept im "Shiori"

Ein Abend im "Shiori beginnt für alle Gäste um 19:30 Uhr, getrunken wird meist Sake, aber es gibt auch Wein und Bier. Die Teller, Schälchen und Gefäße, in denen die Speisen serviert werden, sind ausgesucht schön und jeder Gang ist optisch und geschmacklich ein wundervolles Ereignis. Reiner Veit hat das "Shiori" besucht und mit dessen Koch und Besitzer Shiroi Arai über seinen Werdegang als Koch und sein ganz spezielles Restaurant-Konzept - das Omakase - gesprochen.



Zum Nachhören - Shiori Arai im Gespräch mit Reiner Veit

Shiori Arais Berufswunsch hat sich bereits in seinen Kindertagen klar herauskristallisiert: Sehr früh schon hat er im Restaurant seiner Eltern beim Kochen zugesehen und mitgeholfen. Später hat er in anderen japanischen Häusern gelernt und gearbeitet, aber auch in französischen und italienischen.



Seit ungefähr einem Jahr betreibt er nun in Berin sein eigenes Restaurant, das "Shiori", ein so genanntes Omakase-Restaurant. Omakase bedeutet, dass es keine geschriebene und festgelegte Menü-Karte gibt. Vielmehr entscheidet der Koch am jeweiligen Tag, was er dem Gast anbietet - höchst künstlerisch zubereitet und zelebriert und nur mit den besten Zutaten. Der Kern der Philosophie: ein intensives Verhältnis zwischen Gast und Koch.



Zum Nachhören - Daniel Lengsfeld im Gespräch mit Reiner Veit

Asiatische Küche mit europäischen Flair

Asiatisch gekocht wird auch im "Sra Bua" auf der Rückseite des Hotel Adlon und zusätzlich zum bekannten Fine-Dining-Konzept wird seit kurzem auch im vorderen Teil des Restaurants Essen im Izakaya-Stil angeboten, eine Art von Kneipenessen zu Sake oder Bier. Der Küchenchef des "Sra Bua", Daniel Lengsfeld, erläutert im Gespräch mit Reiner Veit die Überlegungen, die zu dieser Neuerung führten.



Seit der Eröffnung vor vier Jahren habe das "Sra Bua" eine sehr gemischte Gäste-Klientel, so Lengsfeld: Der eine Teil ist eher für das traditionelle Fine-Dining-Konzept mit mehrgängigen Menüs, der andere Teil – oft jüngere Gäste – stellte sich unter einem asiatischen Restaurant etwas vor, wo man - gerne in Gruppen - quer durch die Karte bestellt und dann in lockerer Atmosphäre alles miteinander teilt. Diese beiden Konzepte seien schwer in einem Restaurant zu vereinen gewesen, so Lengsfeld, und so wurden zwei getrennte Restaurants daraus gemacht.

Izakaya ist im Japanischen so etwas wie eine Kneipe oder Schenke, wo in Japan durchaus traditionelle Gerichte gereicht werden. Das "Sra Bua" interpretiert das Prinzip freier, und bietet eher eine asiatische Freistil-Küche, die sich keinem asiatischen Land besonders verpflichtet fühlt.



Einige Gerichte der Karte hatten es Reiner Veit besonders angetan: Die vielleicht banal klingende fantastische Thunfisch-Pizza, das sensationelle Dressing am schlichten grünen Salat und das sehr gute grüne Fischcurry.