Sa 04.02.2017 | 11:44 | Apropos Wirtschaft

- Steuer(un)gerechtigkeit in der EU

Seit den Enthüllungen durch LuxLeaks 2014 und später die Panama-Papers 2016 ist der Kampf gegen Steuervermeidung und Steuerflucht ein Dauerbrenner auf EU-Ebene - mittendrin Kommissions-Chef Jean-Claude Juncker, dessen Kommission eine Vielzahl von Reformvorschlägen gemacht hat, der allerdings auch sein Heimatland Luxemburg einst selbst zum Niedrigsteuer-Paradies gemacht hat. Was hat die EU und speziell die Juncker-Kommission in Sachen Steuergerechtigkeit eigentlich getan? Ein Apropos Wirtschaft von ARD-Korresponent Sebastian Schöbel in Brüssel.