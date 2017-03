Am 24. März 2015 zerschellt ein Germanwings-Airbus auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf mit 150 Menschen an Bord in den französischen Alpen. Die Ermittler gehen von einer absichtlichen Tat des Copiloten aus. Genau zwei Jahre später tritt der Vater von Andreas Lubitz vor die Presse und will nach eigenen Angaben das Bild seines Sohnes als

"Massenmörder" korrigieren. Die Germanwings-Katastrophe - was danach geschah: Eine Chronologie.