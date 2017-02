- Merkel in der Türkei

Begleitet von Forderungen und Kritik des Koalitionspartners SPD und der Opposition reist Bundeskanzlerin Merkel heute zu politischen Gesprächen in die Türkei. Die Kanzlerin will in Ankara Präsident Erdogan und Ministerpräsident Yildirim treffen. Politiker von SPD, den Grünen und der Linken forderten von Merkel deutliche Worte zur Menschenrechtslage in der Türkei. Viel Zeit dafür hat Merkel nicht: sie bleibt nur wenige Stunden, wie unser Korrespondent Reinhard Baumgarten berichtet. Mit ihm spricht Leon Stebe.