Grundsätzlich kommen verschiedene tiefliegende Wirtsgesteine in Frage. Neben Salzstöcken wie Gorleben sind dies in erster Linie Granit- oder Tonformationen - alle haben Vor- und Nachteile. Über die Eignung eines konkreten Standorts entscheiden am Ende viele geologische und bergmännische Details: Wasserdurchlässigkeit und Wärmeleitfähigkeit, die Dicke der Deckschichten oder auch seismische Aktivitäten.



"An dem auszuwählenden Standort soll die Endlagerung in tiefen geologischen Formationen in einem für diese Zwecke errichteten Endlagerbergwerk mit dem Ziel des endgültigen Verschlusses erfolgen", heißt es in dem Gesetzentwurf. "Die Möglichkeit einer Rückholbarkeit für die Dauer der Betriebsphase des Endlagers und die Möglichkeit einer Bergung für 500 Jahre nach dem geplanten Verschluss des Endlagers sind vorzusehen."