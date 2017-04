Egal ob am Strand auf Mallorca oder auf Geschäftsreise in Paris, Brüssel oder London: Bisher verlangten die Mobilfunkbetreiber für die Durchleitung von Telefonaten ihrer Kunden durch fremde Netze eine Gebühr. Diese Entgelte lagen beim Aufbau der Mobilfunknetze in Europa zum Teil weit auseinander, manche Handynutzer mussten dafür tief in die Tasche greifen. Immerhin: Seit 2007 sind die Gebühren fürs Telefonieren und Surfen im Ausland um 92 Prozent gesenkt worden.



Das sogenannte Roaming greift immer dann, wenn man aus Deutschland ausreist, also eine Grenze übertritt. Dann loggt sich ein ausländischer Betreiber ins Mobilfunkgerät ein und teilt dies erst einmal per SMS mit. Wer dann telefoniert, im Internet surft oder eine SMS versendet, der muss zusätzlich zahlen. Diese Kosten stellt der eigene Mobilfunkbetreiber später seinem Kunden in Rechnung. Die Mobilfunkbetreiber haben damit bisher ziemlich viel Geld verdient: So erhielten sie - nach Angaben der EU-Kommission - beispielsweise für das Jahr 2009 knapp fünf Milliarden Euro.



Das soll sich ab dem 15. Juni ändern: Dann bleiben die Tarife gleich - egal ob fürs Inland oder Ausland: es gelten dieselben Bedingungen.