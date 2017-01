Zu dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul hat sich die Terrormiliz IS bekannt. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer Erklärung im Internet. Der Mann hat in der Silvesternacht um sich geschossen und 39 Menschen getötet. Ahmet Külahci, Kolumnist der Zeitung "Hürriyet" in Berlin, zeigte sich im Inforadio tief betroffen und nannte den Anschlag "eine abscheuliche Tat". Nicht nur in Istanbul, sondern in der ganzen Türkei seien die Menschen sehr beunruhigt.