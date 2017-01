Wechsel in Washington

Auch wenn es vielen noch immer surreal erscheinen mag: Ab dem heutigen Tag heißt der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Donald Trump. Für die Feierlichkeiten in Washington D.C. ist ein großes Programm geplant. Wir haben für Sie Interviews zum Thema und viel Hintergrund-Informationen zusammengestellt. Außerdem erfahren Sie hier, was in Washington passiert und was es in unserer Sondersendung am Abend zu hören gibt.