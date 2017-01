- Neue Wohnungen

Unsere Erwartungen an Berlin 2017

In dieser Woche werfen wir jeden Tag den Blick auf das noch junge Jahr: Was können wir landespolitisch von 2017 erwarten in Berlin? Zu den Themen Wohnen, Modernisierung der Verwaltung, Justiz, Bildung und Verkehr lassen unsere Autoren mal ganz frei ihre Gedanken spielen.