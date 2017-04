Alle Macht für Erdogan?

In der Türkei wird am Ostersonntag über das umstrittene Verfassungsreferendum abgestimmt. In Deutschland waren rund 1,4 Millionen hier lebende Türken ebenfalls zur Wahl aufgerufen; doch hier endete die Frist bereits am gestrigen Sonntag. Laut Umfragen in der Türkei gibt es ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen JA und NEIN (51 % NEIN, 49% JA). Wie ist die Stimmung unter den hier zu Lande lebenden Türken? Fragen dazu an Atila Karabörklü, stv. Vorsitzender der türkischen Gemeinde Deutschlands (TGD).