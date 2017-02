"And the Oscar goes to... 'La La Land'"! Zumindest sechs Mal stimmte das in dieser Oscar-Nacht. Doch ausgerechnet beim letzten und wichtigsten Preis für den besten Film gab es eine peinliche Panne: "La La Land" wurde vorgelesen, doch die Auszeichnung ging an "Moonlight". Alles Wichtige rund um die "Nacht der Nächte" in Hollywood haben wir hier für Sie zusammengefasst.