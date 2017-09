Die Inforadio-Marathonwette 2017 

Berlin-Marathon 2017

Das gab es noch nie beim Berlin-Marathon: Am 24. September treten die drei derzeit besten Marathonläufer der Welt an die Startlinie. Die beiden Kenianer Eliud Kipchoge und Wilson Kipsang treffen auf den Äthiopier Kenenisa Bekele. Das gaben die Veranstalter am Dienstag in Berlin bekannt.