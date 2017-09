Marathonwette 2017: Endlich Renntag!

42 Kilometer - 42 Läufer - ein Ziel: Schneller sein, als der Schnellste beim Berlin-Marathon! Endlich geht's los für unsere hoch motivierte Truppe. Auch 2017 gibt unsere Staffel von Hörerinnen und Hörern ihr Bestes, um mit vereinten Kräften die Zeit des Marathon-Siegers zu schlagen. In diesem Jahr wird`s besonders schwer, immerhin gilt es, sich mit gleich drei der weltbesten Läufer zu messen. Hier können Sie sehen, wer für Inforadio an den Start geht, an welchen Punkten die Läuferinnen und Läufer stehen und in unserem Liveblog den Rennverlauf verfolgen!

Um punkt 8:48 Uhr fällt der Startschuss für unsere Inforadio-Marathonstaffel. Beim dritten Versuch soll es diesmal endlich klappen: In 42 x 1.000 Metern die schnellsten Profis auf der Weltrekordstrecke schlagen - das bleibt das Ziel der Inforadio-Marathonwette.

Für die Staffelläufer wird es wieder ein unvergleichliches Erlebnis: Sie starten unmittelbar vor der Spitze der Läufer - und haben dadurch 42,195 Kilometer freie Bahn durch die Hauptstadt. Und damit es diesmal auch wirklich klappt, haben wir uns prominente Unterstützung geholt: DLV-Bundestrainer André Höhne steht dem Team als Coach zur Seite.

Hier finden Sie die Steckbriefe unserer Starter, den Streckenverlauf und viele weitere spannende Infos rund um den Berlin-Marathon und unsere Wette!