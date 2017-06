Quali-Lauf Mommsenstadion

Bis zum 14. Juni konnten sich interessierte Läuferinnen und Läufer bei uns bewerben. Aus allen Einsendungen haben wir mehr als 60 erfolgversprechende Sportler ausgewählt und zu unserem "Qualifikationslauf" eingeladen. Der fand am 23. Juni im Rahmen des Mittsommernachts - Sportfestes des SCC Berlin im Mommsenstadion statt, wo die Bewerber unter professionellen Bedingungen zeigen konnten, was Sie drauf haben. In Gruppen von 10 Läufern ging es zweieinhalb mal um die Stadionrunde. Und nur, wer diese 1000 Meter in deutlich unter 3 Minuten packte, ist tatsächlich schnell genug für unsere Staffel.

Und unser Quali-Lauf fand natürlich nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, im Gegenteil: zahlreiche Freunde, Verwandte und Neugierige drückten ihren Startern kräftig die Daumen.

Aus den schnellsten Bewerberinnen und Bewerbern stellen wir nun in den nächsten Wochen das Team zusammen, das als Inforadio-Marathonstaffel am 24. September 2017 beim Berlin-Marathon an den Start geht. Auf die auserwählten 42 (plus Ersatzläufer) wartet ein fantastisches Erlebnis vor einmaliger Kulisse!