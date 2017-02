Mi 15.02.2017 | 06:25 | Kultur

- Großes Kino: Kristin Scott Thomas

Im Berlinale-Wettbewerbs-Film "The Party" von Sally Potter geht es um politisches Parteidenken und eine kleine Feier. Eine gute Handvoll hochkarätige Schauspielstars angeführt von Kristin Scott Thomas als Janet treffen sich zu einer kleinen Haus-Party. Dort soll Janets Ernennung zur Gesundheitsministerin im Schattenkabinett gefeiert werden: die Stimmung gerät zunehmend in Schieflage und wird schließlich ein mörderisch amüsantes Fiasko. Alexander Soyez hat Kristin Scott Thomas zum Interview getroffen und mit ihr über "The Party" gesprochen, der für sie eine Art Leinwand-Comeback ist.