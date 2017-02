Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag Hollywood-Star Richard Gere getroffen - beide tauschten sich über die Menschenrechtslage in der zu China gehörenden Region Tibet aus. Gere ist Vorsitzender der "International Campaign for Tibet" - es war also ein rein politischer Termin, wie ARD-Hauptstadtstudio-Korrespondent Alex Krämer berichtete. Dennoch habe sich die Kanzlerin auf dieses Gespräch wohl mehr gefreut als auf ein Treffen mit Horst Seehofer, Sigmar Gabriel oder Martin Schulz.