Fr 24.03.2017 | 11:05

- Pazderski: 'Rot-Rot-Grün begibt sich auf Nebenkriegsschauplätze'

Der rot-rot-grüne Berliner Senat will künftig in allen landeseigenen Kliniken freies WLAN zur Verfügung stellen. Das hat Gesundheitssenatorin Kolat im Inforadio angekündigt. Es gebe weitaus größere Probleme im Berliner Gesundheitswesen als das Internet in Krankenhäusern, sagt Georg Pazderski, AfD-Vorstandsmitglied und Berliner Landesvorsitzender. Die Politik müsse sich um den Pflegenotstand und Angestellte im Bereich Gesundheit besser bezahlen.