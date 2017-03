Fr 24.03.2017 | 06:00 | Vis à vis

- Kolat kündigt freies WLAN in Berliner Kliniken an

Als erste Klinik Berlins wird das Krankenhaus am Urban ab der nächsten Woche allen Patienten, Besuchern und Beschäftigten freies WLAN zur Verfügung stellen. Das kündigte Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) am Freitag im Inforadio an - und betonte, dass diesem Beispiel alle Krankenhäuser der Stadt folgen werden. In einer digitalen Hauptstadt gehöre es sich, dass nicht nur privat Versicherte in ihren Komfort-Zonen freies WLAN haben, sondern auch die gesetzlich Versicherten.